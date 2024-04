CPI convoca ex-árbitro acusado de manipulação por John Textor

A CPI que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas aprovou a convocação de Glauber do Amaral Cunha para depor. Dono do Botafogo, John Textor acusa o ex-árbitro de cobrar propina após suposta interferência em jogo da quinta divisão do Cariocão.

John Textor apresentou um áudio aos senadores e diz que recebeu esta prova de uma pessoa da CBF. O americano garante que jogos da Série A do Brasileirão também tiveram manipulações. Glauber dará depoimento no dia 13 de maio. O jornal “O Globo” informou primeiramente.

A CPI também aprovou convites para os árbitros Raphael Claus e Daiane Muniz. Claus, que apitará o clássico do Botafogo com o Flamengo no domingo, recebeu críticas do Alvinegro, que tentou impedir que ele comandasse a partida. Daiane, por outro lado, recentemente recebeu ofensas do técnico Ramón Díaz, do Vasco, por conta de sua atuação no VAR em jogo contra o Grêmio.

“Os dois juízes foram escalados como dupla em 11 partidas das 38 rodadas da competição (Brasileirão 2023). A título comparativo, outras duplas de juízes foram escaladas em, no máximo, três partidas, o que caracteriza uma evidente distorção na escala de árbitros”, disse o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) para justificar a convocação.

