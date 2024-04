Edenilson é apresentado pelo Grêmio e revela papo com ex-colegas de Inter

Nesta quarta-feira (24), o Grêmio apresentou dois reforços para a sequência da temporada. Um deles foi Edenilson, que estava no Atlético. O meia de 34 anos assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2025. O outro foi o goleiro Rafael Cabral, que chega do Cruzeiro.

Edenilson teve uma passagem de seis anos pelo Internacional, entre 2017 e 2022, e passou a atuar pelo Galo no ano passado, disputando 51 partidas. Em razão do seu passado no grande rival do Grêmio, parte relevante da entrevista teve como assunto o clube do Beira-Rio.

O meio-campista contou, inclusive, que ex-companheiros do Inter enviaram mensagens a ele devido ao acerto com o Tricolor Gaúcho.

“Brincadeiras sempre acontecem, ainda mais que passei tanto tempo por lá (no Inter). Vários mandaram mensagens positivas. No Gre-Nal, é cada um para o seu lado. Eles sabem que é cada um defendendo o seu. Estou muito focado mesmo em ajudar o Grêmio a conquistar os objetivos no ano”, iniciou.

“Sempre tratei todas as instituições com respeito. Então, fico também orgulhoso por isso, até porque o Grêmio não teria ido atrás de mim, se na minha carreira não fosse uma pessoa extremamente profissional e respeitosa”, acrescentou o atleta, que vestirá a camisa 15.

Edenilson revela conversas com Renato

Ele também revelou conversas com o vice de futebol Antonio Brum e o técnico Renato Gaúcho antes da chegada ao Imortal.