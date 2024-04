Huachipato ‘martela’, mas fica no empate com The Strongest

Pelo Grupo C da Libertadores, Huachipato e The Strongest jogaram nesta quarta-feira, no Estádio CAP, e ficaram no empate sem gols. O marcador deixou os chilenos na liderança da chave, com cinco pontos, enquanto a equipe da Bolívia e o Estudiantes, ambos com quatro unidades, vem na sequência. O Grêmio, tendo três pontos, completa o grupo.

Os donos da casa tinham a posse de bola por mais tempo e frequentavam a intermediária ofensiva. Entretanto, não era estabelecido um domínio técnico evidente, já que a meta do goleiro Guillermo Viscarra sofria poucas ameaças.

Por sua vez, os bolivianos tampouco se sentiam confortáveis no jogo, pois tinha dificuldade até mesmo de se aproximar do gole defendido por Martín Parra. Desse modo, a marcação constantemente levava a melhor sobre a armação, dos dois lados, em cenário onde o empate por 0 a 0 persistiu até o intervalo.

O segundo tempo não apresentou grandes alterações de cenário no jogo, pois os chilenos seguiam tendo mais posse e momentos de busca pela criação no ataque. Os stronguistas, acuados, tentavam mais destruir do que construir em meio as enormes dificuldades de sair das linhas agressivas de marcação.

A busca do Huachipato se dava, principalmente, nas jogadas pelo lado de campo para alçar na grande área. Contudo, apesar de todas as dificuldades, a equipe visitante ia resistindo com uma defesa mais povoada e buscando afastar de qualquer maneira o perigo. Sem, mecessariamente, já visar a busca dos contra-ataques.

Os esforços não cessaram, mas a defesa da representação boliviana se manteve firme e colaborou para o marcador em Talcahuano seguir sem gols.

