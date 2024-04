Athletico vence o Danubio fora de casa e segue 100% na Sul-Americana

Vitória do Furacão e 100% de aproveitamento. O Athletico-PR visitou o Danubio (URU) nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana 2024 e venceu mais uma no torneio. Pela terceira rodada do Grupo E, o time comandado por Cuca contou com gol de Madson para bater os uruguaios por 1 a 0 no Estádio Centenario, em Montevidéu.

Dessa forma, com o resultado, o Furacão segue líder isolado de sua chave. Agora com nove pontos, aliás, o clube paranaense pode até garantir a classificação antecipada para a próxima fase já na próxima rodada em caso de triunfo. O Danubio segue com quatro pontos.

Jogando em casa, o Danubio começou apertando e pressionando, mas o Furacão abriu o placar aos 15 do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela direita, Zapelli levantou na medida para Madson, que apareceu na primeira trave sozinho para mandar para o fundo das redes. Atrás no marcador, os uruguaios até assustaram um pouco, mas não conseguiram o empate.

Os donos da casa voltaram para a etapa final em cima mais uma vez, mas pararam na boa marcação athleticana. O Furacão adotou postura cautelosa e se segurou no campo de defesa. Com muitos reservas em campo, os curitibanos cozinharam o jogo e esperaram o apito final para confirmarem mais três pontos.

Danubio e Athletico voltam a campo pela Sul-Americana daqui a duas semanas, pela quarta rodada da fase de grupos. Os uruguaios encaram o Sportivo Ameliano (PAR) no dia 7, enquanto o Furacão pega o Rayo Zuliano (VEN) no dia 8.

