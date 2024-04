Barcelona-EQU x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai até Guayaquil para encarar o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (25), às 21h, pela terceira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista é o segundo colocado com três pontos e precisa vencer para se manter na zona de classificação para as oitavas de final da competição. Já os equatorianos tem dois pontos e um triunfo pode colocar eles nos dois primeiros colocados da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Barcelona-EQU

Os equatorianos chegam com uma sequência de sete jogos sem saber o que é derrota. Contudo, não começou tão bem a Libertadores, após empatar com Cobresal e Talleres. Além disso, o Barcelona-EQU chega para o embate sem técnico. A equipe contratou nos últimos dias o argentino Ariel Holán, que já treinou o Santos. Entretanto, o novo treinador ainda não está regularizado e não estará no banco de reservas durante o embate. A grande estrela da companhia é Damián Diaz. O camisa 10 é o principal articulador da equipe e leva muito perigo nas bolas paradas.

Como chega o São Paulo

Já no Tricolor, a grande novidade será o treinador Luis Zubeldía. Afinal, a partida será a primeira do técnico argentino na frente da equipe. Ele está regularizado e estará no banco de reservas em Guayaquil. Contudo, para a partida, o São Paulo chega com os mesmos desfalques de sempre, já que Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato, James Rodriguez e Luiz Gustavo seguem no departamento médico. Além disso, existe uma dúvida no meio de campo, se Michel Araújo será mantido no time titular ou Galoppo terá uma chance. Por fim, André Silva deve seguir no time titular, mas Ferreirinha vem pedindo passagem.

BARCELONA-EQU X SÃO PAULO

Libertadores da América – Terceira rodada da fase de grupos

Data e horário: 25/4/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil (EQU)

BARCELONA-EQU: Victor Mendoza; Mathías Suárez, Nicolás Ramírez, Lucas Sosa e Aníbal Chalá; Fernando Gaibor e Dixon Arroyo; Janner Corozo, Damían Díaz e João Rojas; Allen Obando. Técnico: Diego López (interino)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Galoppo); Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

