Fortaleza x Boca Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (25), o Fortaleza recebe o Boca Juniors em um duelo importante pelo Grupo D da Copa Sul-Americana, no Castelão. O Tricolor vai para um jogo que vale a liderança da chave, já que soma seis pontos, contra quatro do Boca, atual vice-campeão da Libertadores. Com 100% de aproveitamento, o Leão promete ir para cima dos argentinos para encaminhar a classificação para as oitavas de final da competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN (fechada) e do Star+ (streaming), a partir das 20h30.

Como chega o Fortaleza

Com poucas baixas, o Fortaleza de Vojvoda terá algo perto de sua forma máxima para o jogo. O volante Calebe ainda está se recuperando de um edema na coxa esquerda e fica fora do confronto. No ataque, Marinho e Yago Pikachu disputam uma posição no setor. Do outro lado da parte ofensiva, Moisés tem a preferência para começar jogando, mas Machuca corre por fora para ser o titular. A sequência de cinco jogos invicto faz com que o time chegue com moral ao confronto, sobretudo após a goleada em cima do Altos, na Copa do Nordeste.

Como chega o Boca Juniors

O Boca chega ao jogo em Fortaleza com alguns de seus jogadores em más condições físicas. O atacante Cavani fica fora, por lesão, com Merentiel e Langoni formando o setor de ataque xeneize. Já o goleiro Romero e o zagueiro Lema, em princípio seriam desfalques, mas acabaram se recuperando a tempo e vão para o jogo. A tendência, aliás, é que ambos comecem jogando no Castelão, mas o técnico Martínez deverá apostar numa escalação defensiva para tentar arrancar, pelo menos, um empate.

FORTALEZA x BOCA JUNIORS

Copa Sul-Americana, 3ª rodada do Grupo D

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data e horário: 25/4/2024, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e John Galego (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Moisés (Machuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

BOCA JUNIORS: Romero; Di Lollo, Figal, Lema e Fabra; Saralegui, Medina, Equi Fernández e Saracchi; Langoni e Merentiel. Técnico: Diego Martínez.

