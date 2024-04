Artur Jorge elogia atuação do Botafogo após primeira vitória na Libertadores

O Botafogo venceu a primeira na fase de grupos da Libertadores e está de volta na briga por uma vaga nas oitavas. Ao chegar a uma sequência de três resultados positivos à frente do Glorioso, após o 3 a 1 sobre o Universitario nesta quarta-feira (24), o técnico Artur Jorge se mostrou satisfeito com o desempenho de seus comandados.

“Não vejo (a vitória) como alívio, e sim uma consequência do trabalho. Fizemos coletivamente um jogo interessante. Foi consequência do bom jogo dos atletas, em uma partida difícil. Foi importante vencer para entrarmos novamente nas contas deste grupo da Libertadores”, iniciou.

O Glorioso havia perdido as duas primeiras partidas e, assim, os rivais do Grupo D se distanciaram na tabela. Desse modo, o jogo diante dos peruanos era decisivo para que o time continuasse com chances de classificação. Ao fazer o dever de casa no Nilton Santos, pela terceira rodada da competição continental, o Alvinegro embolou a chave.