Palmeiras consegue virada espetacular contra o Del Valle no Equador

Com um primeiro tempo ruim e uma segunda etapa bem melhor, o Palmeiras virou um jogo que parecia perdido contra o Independiente Del Valle, na noite desta quarta-feira (24). O jogo aconteceu em Quito, Equador, e valeu pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores. Kendry Páez e Hoyo anotaram os gols dos anfitriões, enquanto o Alviverde teve em Endrick, Lázaro e Luís Guilherme, com um golaço nos acréscimos, os seus artlheiros. Com o resulado, os brasileiros chegaram aos sete pontos, na liderança da chave. Já os equatorianos permanecem com quatro.

O Verdão volta a campo na próxma segunda-feira (29), no clássico com o São Paulo, no Morimbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Del Valle, por sua vez, enfrenta o Imbabura, domingo (28), pelo Campeonato Equatoriano.

Palmeiras começa mal o primeiro tempo

Os primeiros minutos do primeiro tempo foram de deixar temerosos os palmeireenses. Absoluto no jogo, o Del Valle fez parecer o primeiro gol questão de tempo. E era. Aos 13 minutos, após troca rápida de passes na entrada da área , a joia Kendry Páez, de 16 anos, acertou um lindo chute e fez 1 a 0.

O gol fez bem aos anfitriões, que, em suma, continuaram dominando e chegaram ao segundo gol após cruzamento de Kendry Páez e conclusão de Hoyos. A reação palmeirense, por fim, veio nos acréscimos: Rony cruzou e a outra joia em campo, Endrick, completou de cabeça e diminuiu a vantagem equatoriana.

Segundo Tempo

A atuação do Palmeiras inegavelmente melhorou na segunda etapa. Disposto a voltar com pelo menos um ponto de Quito, o time teve mais a bola, tentou controlar as ações e se valeu de um Del Valle que, afinal, dava a impressão de tentar administrar o resultado. Sendo assim, os visitantes criaram boas oportunidades. Aos 17 minutos Richard Ríos arriscou de longe e deu trabalho ao goleiro Ramírez.

O domínio, por fim, surtiu efeito aos 35 minutos. Flaco López, que entrara pouco antes, recebeu no meio, deu uma cavadinha e colocou Lázaro, que também acabara de entrar, na cara do gol: 2 a 2. Quando ambas as equipes pareciam se conformar com o empate, Luís Guilherme acertou uma bomba de fora da área e virou o jogo nos acréscimos.

INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 X 3 PALMEIRAS

3ª Rodada do Grupo F da Libertadores

Data: 24/04/2024

Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (EQU)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez, Landázuri, Carbajal, Schunke e Beder Caicedo; Zabala (Patrick Mercado, 31’/2ºT), Ortiz e Kendry Páez; Hoyos (Renzo López, 9’/2ºT), Renato Ibarra (Arroyo, 31’/2ºT) e Romário Ibarra (Medina, 9’/2ºT). Técnico: Javier Gandolfi

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Flaco López, 31’/2ºT), Gustavo Gomez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Estêvão, 19’/2ºT); Mayke (Luís Guilherme, 19’/2ºT), Endrick (Lázaro, 31’/2ºT) e Rony (Vanderlan, 31’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Kendry Páez, 13’/1ºT (1-0); Hoyos, 37’/1ºT (2-0); Endrick, 46’/2ºT (2-1); Lázaro, 35’/2ºT (2-2); Luís Guilherme, 49’/2ºT (2-3)

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: José Retamal (CHL) e Gabriel Ureta (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

Cartões Amarelos: Hoyo, Caicedo (IDV)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras consegue virada espetacular contra o Del Valle no Equador apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.