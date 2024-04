Zubeldía rasga elogios ao time após 1ª vitória no São Paulo: ‘Momentos bons’

O técnico Luis Zubeldía não escondeu a felicidade após a vitória do São Paulo por 2 a 0, em cima do Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (25), pela terceira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor comandou a partida do início ao fim. Após o jogo, o argentino analisou o desempenho da equipe.

“A equipe teve bons momentos de futebol. Em muitos momentos nos deram espaço para atacar por dentro e por fora para usarmos nossos atacantes. Eram três: Luciano, Calleri e André. Com a referência do Ferreira pelo lado esquerdo. Depois, teve momentos em que o Barcelona nos empurrou. É uma equipe grande, traz muita gente ao estádio. Na Libertadores é normal que tenha essas situações, que sofra um pouco. Depois, no fim do jogo, senti que estávamos cômodos”, disse Zubeldía.

Por fim, Zubeldía também disse que o São Paulo se superou fisicamente para derrotar o Barcelona, já que os equatorianos vinham mais descansados para a partida. Além disso, rasgou elogios ao goleiro Rafael, que fez grande partida em Guayaquil.

“Estamos tendo de controlar diferentes situações. Mas estamos jogando seguidamente, temos um calendário importante. O Barcelona vinha muito descansado, com jogadores descansados, e em algum momento iam jogar. Controlamos muito bem. O Rafael também fez um bom jogo e uma equipe que quer chegar longe precisa (de um goleiro como ele)”, finalizou o técnico.

Próximo compromisso do São Paulo de Zubeldía

Assim, o São Paulo chegou aos seis pontos na Libertadores e seguiu na segunda posição do Grupo B. Mas, agora, a equipe vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta segunda-feira (29), o Tricolor encara o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

