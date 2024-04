Luis Guilherme se candidatar a resolver problema em má fase de Veiga

Mesmo vivendo uma boa fase, o Palmeiras tem um problema para resolver: a má fase vivida de Raphael Veiga. Um dos grandes nomes desta geração não vem desempenhando um bom futebol nas últimas partidas. Assim, abre uma disputa por uma vaga no meio de campo, e o jovem Luís Guilherme já apresentou suas credenciais para atuar no setor.

Contra o Independiente Del Valle, na última quarta-feira (24), o jogador entrou justamente na vaga de Veiga e marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira revelou um papo que teve com o meia-atacante, que falou ao técnico que não está atuando na sua posição favorita.

“Ele já me disse: professor, gosto de jogar na posição do Veiga (risos)”, disse Abel Ferreira.

Em seus melhores momentos nas categorias de base do Palmeiras, Luis Guilherme jogou como armador. Mas, sob o comando de Abel, por sua velocidade e capacidade de drible em jogadas de um contra um, foi usado nos lados do campo. Assim, aparece como um possível criador de jogadas no Verdão.

Luis Guilherme quer a vaga de Raphael Veiga no Palmeiras

Todo o debate se passa por conta da fase de Raphael Veiga. Abel já se colocou como culpado pelo mau momento do seu atleta, por estar escalando o armador apesar do desgaste que tem apresentado. Para o setor, o técnico português conta com Jhon Jhon e Rômulo. O primeiro perdeu espaço e não entrou em campo nos últimos jogos, enquanto o segundo ainda está em processo de adaptação no clube.

Luis Guilherme, neste cenário, coloca-se na briga para resolver esta lacuna no elenco. Abel cogitou fazer mudanças antes do jogo contra o Del Valle, mas preferiu escalar uma equipe com jogadores mais experientes, por causa das dificuldades da altitude em Quito. Assim, cresce a expectativa que ele possa começar como titular na próxima segunda-feira (29), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Até aqui, Luis Guilherme tem 38 jogos como profissional do Verdão, mas apenas quatro como titular. Ele tem contrato até o meio de 2026 e uma multa rescisória de R$ 300 milhões. Agora, o jogador quer mostrar o motivo desta expectativa toda em cima dele.

