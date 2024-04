É inegável que a fase do Corinthians não é das melhores. Com crises dentro e fora de campo, o Timão já vem acumulando resultados negativos ao longo dos anos. Contudo, 2024, disparadamente, é o pior. Afinal, após 20 jogos disputados, a equipe tem seu aproveitamento mais baixo neste século.

Até aqui, o Corinthians soma sete vitórias, quatro empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 41,67%. Até então, o percentual mais baixo neste século era o de 2004, quando a equipe venceu 43,33% dos pontos após 20 jogos. Agora, esta marca pertence ao ano de 2024.

“O que nós vamos fazer é continuar trabalhando, é esse grupo que vai tirar a gente dessa situação, se esforçar ainda mais no dia a dia. Esse grupo tem feito melhor, mas não está sendo suficiente, então é continuar o trabalho, entendendo a grandeza do clube. Ninguém está satisfeito com os resultados, mas estamos aqui também para poder falar, dar o recado ao nosso torcedor, nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a cobra”, disse Fabinho Soldado, diretor do clube, após a derrota para o Argentinos Juniors.

O melhor aproveitamento neste período é de 2015, ano que a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro pela sexta vez. Nos primeiros 20 jogos do ano, o Corinthians venceu 16 vezes, empatou outras quatro e não perdeu nenhuma.

Para tentar reverter esta má fase, o Corinthians volta a campo neste domingo (28), às 16h, para encarar o Fluminense, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians tem pior aproveitamento no século após 20 jogos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.