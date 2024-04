A noite da última quinta-feira foi especial para o São Paulo e seu torcedor. A equipe venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, fora de casa, no segundo triunfo nesta edição da Libertadores. Contudo, a partida também foi especial par Calleri, que se isolou como o maior artilheiro estrangeiro do Tricolor na história da competição continental.

Em sua primeira participação pelo Tricolor, em 2016, Calleri havia marcado nove gols, tornando-se um dos principais destaques do time, eliminado na semifinal pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Naquele ano, ele também se tornou o jogador do São Paulo com mais gols em uma única edição de Libertadores.

Além disso, na atual temporada, ele já havia marcado contra o Cobresal e voltou a balançar as redes contra o Barcelona-EQU, totalizando 11 ao total. Assim, ele ultrapassou Pedro Rocha, que tem 10 gols e era o artilheiro estrangeiro do São Paulo no torneio.

“Fizemos um bom jogo, a equipe jogou muito bem hoje, o que praticamos na semana nós levamos para o campo. Foi um bom jogo de todos, uma vitória importante. Agora temos um jogo fora de casa no Chile em que precisamos dos três pontos para classificar. Nossa equipe corre toda pelo mesmo objetivo, que é ser campeão”, disse Calleri, após a partida.

Calleri é o terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores

Além disso, Calleri se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo na competição. Ele está atrás apenas de Rogério Ceni e Luis Fabiano, que contabilizam 14 gols na Libertadores com a camisa do Tricolor Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Calleri vira o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.