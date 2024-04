Último Santos x Avaí ficou marcado pelo caso Eduardo Bauermann

O Santos encara o Avaí nesta sexta-feira (26), às 20h, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B. O Peixe vai em busca de mais uma vitória na competição e para isso aposta no grande retrospecto contra o Leão de Florianópolis em toda a história.

Afinal, em 17 jogos entre as equipes, o Santos venceu sete vezes, com outros sete empates e três triunfos do Avaí. Além disso, são 28 gols marcados e 21 sofridos somando todo o retrospecto. Contudo, a última vez que os dois clubes se enfrentaram marcou uma grande polêmica.

No dia 5 de novembro de 2022, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Avaí empataram em 1 a 1 na Arena Barueri. A partida ficou marcada pelo início da investigação que afastou o zagueiro Eduardo Bauermann, do Peixe. O defensor foi envolvido em um esquema no qual foi aliciado a receber um cartão amarelo para beneficiar apostadores esportivos.

Contudo, Bauermann não recebeu o cartão e foi um dos destaques do Santos na partida. Isso resultou em ameaças da quadrilha, que o pressionou a recrutar outros jogadores do Santos para receber cartões na partida seguinte, contra o Botafogo. Em troca de mensagens, o atleta disse que conseguiria convencer dois, mas não revelou os nomes dos companheiros.

Após o julgamento, o jogador chegou a receber uma suspensão de 12 jogos. Mas a punição acabou posteriormente aumentada para 360 dias afastado do esporte, além de pagar uma multa de R$ 35 mil.

Santos busca a segunda vitória na Série B

Agora, as equipes voltam a se enfrentar após um ano e meio e pela Série B. O duelo na competição é inédito, já que é a primeira vez do Santos na segunda divisão. Como estreou com vitória no torneio de pontos corridos, o Peixe tenta confirmar o favoritismo e conquistar também o primeiro triunfo fora de casa.

