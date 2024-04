Brasileiros enfrentam surpreendentes dificuldades na Libertadores

Os clubes brasileiros enfrentam muito mais dificuldades do que poderiam esperar nesta edição da Libertadores da América. Dos sete participantes, somente três estão na liderança dos seus grupos após três rodadas: Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense, o atual campeão.

O Verdão tem situação tranquila na competição. Com uma virada espetacular no Equador, abriu três pontos sobre o Independiente del Valle, o segundo colocado. Único clube brasileiro a vencer os três jogos, o Galo tem cinco de frente sobre o Rosario Central. O Tricolor carioca lidera, mas num grupo muito equilibrado, em que a distância para o lanterna é de somente três pontos.

Apesar do segundo lugar, um ponto atrás do Talleres, o São Paulo vive momento de sossego, ao abrir quatro sobre o terceiro colocado. Também em segundo, o Flamengo vê a liderança mais longe, a cinco de distância do Bolivar. E o Palestino encostou.

Já Grêmio e Botafogo conseguiram a primeira vitória na Libertadores, mas ainda estão na lanterna dos seus grupos, mesmo com a situação bem embolada, com os líderes a somente dois pontos de diferença.

Na verdade, esse equilíbrio inicial surpreende, sobretudo em relação ao Flamengo, que tem o elenco mais caro e poderoso entre os participantes. É fato que o Rubro-Negro ainda tem dois jogos em casa e chance de terminar em primeiro, mas não depende mais dos próprios esforços. E isso já é o bastante para o técnico Tite ouvir o som de várias cornetas, apesar de o time ter perdido pela primeira vez na temporada. Ah, o futebol…

