Com os desfalques de Cebolinha e Tiquinho, BH e Eduardo têm chance de brilhar no clássico

Everton Cebolinha e Tiquinho Soares estão fora do clássico entre Flamengo e Botafogo. O atacante rubro-negro está com uma lesão na panturrilha direita. O centroavante alvinegro, por outro lado, tem uma contusão na parte posterior da coxa direita. Assim, Tite e Artur Jorge contam com desfalques importantes nos setores ofensivos.

Desfalques de Cebolinha e Tiquinho

Everton Cebolinha se lesionou no jogo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã. O atacante rubro-negro, dessa forma, se tornou desfalque nas partidas contra Palmeiras e Bolívar, pelo Brasileirão e pela Libertadores, respectivamente. O camisa 11 ainda se recupera da contusão e só deve retornar aos gramados na próxima semana.

Tiquinho Soares se contundiu no jogo entre Botafogo e Universitario, no Nilton Santos. O atacante marcou um gol de pênalti no começo do jogo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O centroavante ainda não tem prazo definido de retorno aos gramados. O artilheiro conta com 41 gols pelo clube e é uma das esperanças da torcida alvinegra para 2024.

Entradas de Bruno Henrique e Eduardo

Com os desfalques de Everton Cebolinha e Tiquinho Soares, Bruno Henrique e Eduardo devem ser titulares no clássico. O atacante rubro-negro vem protagonizando boas atuações e tem sido carrasco do rival nos últimos anos. O meia alvinegro, por outro lado, marcou dois gols em cima do Universitario e participou da primeira vitória na Libertadores. Portanto, ambos chegam confiantes e motivados em campo.

Aliás, Bruno Henrique atua como ponta-esquerda e é o substituto natural de Everton Cebolinha. O atacante rubro-negro já atuou como ponta-direita e como centroavante neste começo de temporada. No entanto, ele deve jogar na sua posição de origem no clássico deste fim de semana.

No entanto, Eduardo na mesma posição de Tiquinho Soares. O meio-campista, dessa forma, só inicia em campo como titular pela falta de opções no ataque alvinegro. Afinal, Matheus Nascimento, substituto natural do atacante, está lesionado e só retorna aos gramados em quatro meses.

Flamengo x Botafogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28/04), às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Os times tiveram um bom início de campeonato e competem pelas primeiras colocações. Portanto, uma vitória é importante para as pretensões de ambos os lados.

