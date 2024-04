Fluminense amplia sequência invicta, sua maior na Libertadores

O empate do Fluminense contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira (25), serviu para o Tricolor ampliar sua invencibilidade atual na Libertadores. Lá se vão 11 jogos desde a última derrota da equipe carioca na competição continental.

É, dessa forma, a principal sequência do Flu na história da competição. O último revés foi em junho de 2023, pela quinta rodada da fase de grupos, contra o River Plate, por 2 a 0, no Más Monumental.

Sem derrotas desde então

Depois disso, o Flu engrenou e nunca mais perdeu pelo torneio. Até tropeçou em casa diante do Sporting Cristal (PER), é verdade. Mas avançou às oitavas de final eliminou o Argentinos Jrs (ARG), com um empate fora e uma vitória no Maracanã.

Pegou, então, o Libertad (PAR), que havia eliminado o Flamengo na fase anterior, evitando um Fla-Flu nas quartas. O time paraguaio, no entanto, não foi páreo para Germán Cano e companhia. Foram duas vitórias do Flu: 2 a 0 (em casa) e 3 a 1 (fora).

A semifinal seria, então, contra o temido Inter, de Enner Valencia. Em casa, empate por 2 a 2 mesmo com um a menos desde o primeiro tempo. Na volta, embate épico no Beira-Rio, com virada monstruosa (2 a 1), com gols salvadores de Germán Cano e John Kennedy – tal qual na decisão.

Contra o Boca Jrs (ARG), em jogo único na grande final, no Maracanã, vitória por 2 a 1 na prorrogação e a oficialização da Glória Eterna pela primeira vez para o Flu. Agora, em 2024, já se passaram três rodadas sem derrotas. Foram empates fora contra Alianza Lima (PER) e Cerro Porteño (PAR), além de vitória sobre o Colo-Colo (CHI).

