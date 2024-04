Polêmicas, almoço em restaurante, festa e treta na família: um mês de Daniel Alves livre

O lateral Daniel Alves completou, na última quinta-feira (25), um mês de liberdade. Após pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões), o jogador pode ficar livre, mas sem sair da Espanha. No entanto, o primeiro mês foi cercado de acontecimentos.

Aliás, logo quando saiu do presídio Brians 2, em Barcelona, Alves recebeu flores em casa. Não ficou confirmado, afinal, se o presente era para ele ou para a esposa Joana Sanz.

Poucos dias depois, afinal, ele decidiu dar uma festa. Na ocasião, o jogador comemorou o aniversário do pai, Domingos Alves da Silva. A comemoração foi até as cinco da manhã e não teve a presença de Joana Sanz.

Todavia, a esposa de Daniel Alves passou a aparecer ao lado do jogador alguns dias depois. Inicialmente, foi divulgada uma foto dos dois com as mãos entrelaçadas. Foi informado pela imprensa espanhola que o jogador pediu mais presença de Sanz ao lado dele.

Vale lembrar que eles viveram altos e baixos durante o período em que o jogador ficou preso. Aliás, a modelo chegou a divulgar que não estaria mais casada com o jogador. Depois voltou na decisão.

Pouco após a divulgação da foto, o casal foi visto antes andando pelas ruas de Barcelona. Neste caso, eles saíram para compras e depois foram até um restaurante de luxo. A conta, aliás, chamou atenção: R$ 1,3 mil.

“Guerra” na família de Daniel Alves

A volta do casamento do ex-jogador brasileiro com Joana Sanz causa desgaste na família Alves. Afinal, os familiares do ala avaliam que o retorno do relacionamento não é a melhor decisão. Eles não gostaram de algumas atitudes de Joana Sanz durante o período que o ex-lateral ficou preso.

Os problemas, afinal, começaram a partir da foto com as mãos entrelaçadas que os familiares de Daniel ficaram incomodados. O irmão dele, Ney Alves, afinal, parou de enviar mensagens nas redes sociais. Ele, inclusive, criticou Joana Sanz publicamente durante a prisão do jogador.

