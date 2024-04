Após retorno para Portuguesa, Caio Couto sonha com segunda título e acesso para Série C

A Portuguesa-RJ bateu na trave em 2023. Após uma ótima campanha na primeira fase, os lusitanos foram derrotados nas quartas de final e não conseguiram avançar para Série C. Caio Couto era técnico do clube carioca na época.

Retorno para Portuguesa

Após uma passagem pelo Sub-20 do Fluminense, Caio Couto retornou para Lusa em março de 2024. O técnico, dessa forma, espera fazer novamente um bom trabalho na Série D

“No ano passado fizemos uma sólida competição e por pouco não conseguimos o sonhado acesso. No entanto, fomos posteriormente com título da Copa Rio de forma invicta, que nos deu a possibilidade de estar aqui hoje. Portanto, agora vamos atrás do sonhado acesso que nos escapou e, se for possível, do título”, disse Caio Couto.

“Essa é uma das fases mais cruciais do processo, que é mapear, filtrar e ter um olhar clínico para cada posição. Afinal, são capacidades fundamentais. Vejo muito treinador reclamando de dificuldade financeira. No entanto, de nada adianta ter recursos em mãos se você se não souber aproveitar”, concluiu Caio Couto.

A Portuguesa fez dois jogos preparatórios antes da disputa da Série D. A Lusa, dessa forma, venceu Olaria e Resende, por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

