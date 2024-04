Torcedores usam caminhão-cegonha para estar em jogo da Libertadores

O fanatismo do torcedor na América Latina é algo facilmente identificável e exaltado em todo o mundo. Porém, um grupo de torcedores do Talleres elevou o nível de esforço para comparecer a uma partida pela Libertadores para outro estágio.

Em vídeo que circula nas redes sociais, os fãs da representação de Córdoba filmam a viagem em um caminhão-cegonha para conseguirem chegar até o Estádio Zorros del Desierto. Na cidade de Calama, foi lá que aconteceu o duelo da última quinta-feira (25), contra o Cobresal, pelo Grupo B da competição continental.

Apesar do contexto misturar elementos como desconforto e enorme risco, o clima entre os torcedores filmados era prioritariamente de descontração e orgulho pela medida em prol de apoiar a T.

“Vamos chegar como quer que seja! Isto é o nós fazemos por essas cores!”, disse o responsável pela filmagem antes de entoar um dos cantos tradicionais da torcida do Talleres.

O conteúdo que se espalhou pelas redes vai ao encontro do enorme contingente visto em território chileno. Com enorme tom de vibração e apoio, foi possível ouvir quase que ininterruptamente o setor dos visitantes no confronto que terminou 2 a 0 para o time argentino.

Esforço recompensado

Com o resultado, a equipe cordobesa sustentou a liderança da chave com sete pontos conquistados. Logo após, vem o São Paulo, com seis pontos, em grupo complementado por Barcelona de Guayaquil (dois pontos) e o Cobresal, com um ponto conquistado.

A quarta rodada na fase de grupos da Libertadores está prevista para ocorrer entre os dias 7 e 9 de maio, daqui a duas semanas. Nesse sentido, no Grupo G, o Talleres irá receber o Barcelona, no Estádio Mario Kempes, às 19h (de Brasília) do dia 8. O embate que completa a rodada na chave será Cobresal x São Paulo, no Chile, também no dia 8 de maio. Todavia, às 21h30.

