Coudet elogia postura do Inter e celebra vitória na Sula: ‘Precisávamos’

Na última quinta-feira (25/04), o Inter venceu o Delfim por 2 a 1 no Equador e somou três pontos na Sul-Americana. Eduardo Coudet, dessa forma, celebrou a vitória fora de casa e destacou o comprometimento dos jogadores colorados.

Coudet analisa vitória do Inter na Sula

“Era uma vitória muito necessária, quase incondicional. Precisávamos dela. Estou feliz pelo esforço que fizeram. Adaptamos-nos a distintas maneiras. Quando os jogadores estão dispostos, é muito mais fácil. O mais importante era o resultado e conseguimos”, disse Coudet.

“Jogar a Sul-Americana parecia um estadual fora de casa, mas com outra responsabilidade. Muito difícil, mas o grupo está bem. Ainda precisamos mais sorte. O único chute pegou uma bomba terrível. Foi um golaço. Criamos muitas situações e ganhamos aqui”, completou Coudet.

O Internacional agora entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Atlético-GO, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão. Os jogadores colorados contam com duas vitórias e uma derrota neste começo de campeonato.

