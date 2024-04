O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira (26/04), que Tiquinho Soares está fora dos gramados por até seis semanas. O atacante alvinegro está com uma lesão na parte posterior da coxa direita.

Situação de Tiquinho no Botafogo

A lesão de Tiquinho Soares aconteceu na quarta-feira (24/04), no jogo entre Botafogo e Universitario, no Nilton Santos, pela fase de grupos da Libertadores. O atacante marcou um gol de pênalti no começo da partida. No entanto, sentiu um desconforto muscular no decorrer do confronto e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Assim, Tiquinho Soares está fora dos próximos jogos do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. O retorno do atacante está previsto para acontecer na primeira semana de junho. O centroavante conta com 41 gols no Glorioso e é um dos destaques do futebol brasileiro.

A contusão aumenta as dores de cabeça de Artur Jorge. Afinal, Matheus Nascimento, substituto de Tiquinho Soares, também está lesionado e só deve retornar aos gramados em quatro meses. O técnico alvinegro, dessa forma, deve adotar uma formação diferente nas próximas semanas.

O Botafogo entra em campo no próximo domingo (28/04), diante do Flamengo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Sem Tiquinho Soares, Artur Jorge deve entrar no clássico com Eduardo no meio e três atacantes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo informa que Tiquinho está fora dos gramados por até seis semanas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.