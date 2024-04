Arne Slot é o sucessor de Klopp no Liverpool

O Liverpool acertou a contratação do técnico Arne Slot, escolhido para suceder Jurgen Klopp no comando da equipe. De acordo com informações da imprensa inglesa e holandesa, os Reds vão pagar 15 milhões de euros (R$ 82 milhões) para tirar o treinador do Feyenoord, da Holanda.

Dessa maneira, Arne Slot, de 45 anos, se torna o treinador holandês mais caro da história do futebol.

