Exames detectam lesão no joelho de André, informa o Fluminense

Má notícia no Fluminense. Nesta sexta-feira (26), o Tricolor revelou que exames diagnosticaram lesão no joelho direito do volante André, que deixou o jogo diante do Cerro Porteño (PAR), na última quinta (25), com dores no local.

O clube não informa, porém, qual o grau da lesão, que varia entre 1 e 3. No caso mais otimista, é provável que a recuperação aconteça entre duas a quatro semanas. Na mais pessimista, no entanto, a volta pode levar entre oito e 12 semanas.

Confira a nota do Fluminense

INFORMAÇÃO: O volante André foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. O ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco. O atleta iniciará seu tratamento no CTCC. Que seja uma boa recuperação ao Melhor… pic.twitter.com/UmiI3icwgV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2024

