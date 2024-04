Organizadas do Corinthians vão a treino para conversar com jogadores

Nesta sexta-feira (26), um grupo formado por membros de torcidas organizadas do Corinthians reuniu-se com jogadores e diretoria do Timão, no CT Joaquim Grava. Embora ninguém tenha divulgado o tom as conversas, suspeita-se que tenham sido em tom de cobrança devido aos maus resultados recentes da equipe.

Anteriormente, na noite de quinta-feira, membros da organizada Gaviões da Fiel se reuniram com o presidente Augusto Melo e a diretoria de futebol. Na altura, a própria organizada afirmou que conversou sobre vários temas, incluindo o planejamento do futebol e o rendimento recente da equipe em campo.

Na conversa desta sexta, não só a diretoria, mas também o grupo de atletas e o técnico António Oliveira estiveram presente à reunião. Todas estas movimentações ocorrem às vésperas do jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A bola rola neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

