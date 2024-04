Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio viaja para Salvador onde enfrentará o Bahia, neste sábado (27), às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O duelo será válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vivem bom momento no torneio depois de estreias com derrota.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada, além de no Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. Inicialmente, a equipe nordestina sofreu a virada e perdeu para o Internacional por 2 a 1. Em seguida, enfrentou o Fluminense em casa e, dessa vez, saiu atrás do placar e conquistou o triunfo por 2 a 1. No seu último compromisso, encarou seu arquirrival. O Vitória chegou a abrir dois gols de vantagem, mas o Bahia conseguiu reagir e empatar em 2 a 2.

As únicas ausências para o técnico Rogério Ceni são o lateral-esquerdo Ryan e o meio-campista Acevedo, que permanecem se recuperando de lesões. Por outro lado, há a chance de o centroavante Everaldo voltar ao time titular.

Como chega o Grêmio

O Imortal obteve sucesso em se recuperar de momento turbulento após a conquista do heptacampeonato gaúcho. Na Série A, o Grêmio se encontra na quinta colocação, com seis pontos. Após revés na estreia na competição por 2 a 1 para o Vasco, conquistou dois resultados positivos em confrontos com o Athletico e Cuiabá, na Arena.

Além disso, depois de duas derrotas nos compromissos iniciais na Libertadores, garantiu triunfo essencial sobre o Estudiantes, na Argentina, com um jogador a menos. O resultado foi essencial para manter a equipe com possibilidades de classificação para a fase mata-mata.

As últimas contratações do clube, o goleiro Rafael Cabral e o volante Edenílson, poderão estrear pelo Grêmio neste jogo. Em contrapartida, o zagueiro Geromel volta a ser desfalque no Tricolor Gaúcho por tempo indeterminado. Isso porque ele passou por exames que confirmaram uma fratura no antebraço esquerdo.

Assim, há uma disputa entre Rodrigo Ely e Gustavo Martins pela posição. Os jovens Zé Guilherme, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes devem seguir entre os 11 iniciais. O primeiro concorre a vaga com Fábio e o segundo com Soteldo. Aliás, potenciais titulares como o lateral-esquerdo Reinaldo, além dos atacantes Diego Costa e Pavón, devem seguir de fora.

BAHIA X GRÊMIO

4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Cuesta, Gabriel Xavier e Luciano; Caio Alexandre e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann, Fábio (Zé Guilherme); Villasanti e Dodi; Nathan Fernandes, Cristaldo e Soteldo (Gustavo Nunes); JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)

