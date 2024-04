Manchester United x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Inglês 2023/24. Afinal, neste sábado, o Manchester United recebeu o Burnley pela 35ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Old Trafford, às 11h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Manchester United

Em temporada decepcionante, os Diabos Vermelhos têm poucas chances de conquistarem vaga na próxima Champions League. Afinal, na sexta colocação, uma recuperação até o fim do torneio é improvável. Por outro lado, contudo, os comandados de Erik ten Hag querem terminar a competição de maneira digna.

Como chega o Burnley

De volta à elite nesta temporada, o Burnley está perto de ser rebaixado mais uma vez. O clube é o penúltimo colocado, com 23 pontos, e, assim, precisam desesperadamente do resultado positivo. Jogando contra um dos times mais poderosos do país, porém, a missão será difícil.

MANCHESTER UNITED X BURNLEY

Premier League 2023/24 – 35ª rodada

Data e horário: 27/04/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Diogo Dalot, Casemiro, Maguire e Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo, Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

BURNLEY: Muric; Assignon, O’Shea, Esteve e Taylor; Vitinho, Cullen, Berge e Larsen; Foster e Odobert. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: John Brooks

Assistentes: Lee Betts e Akil Howson

VAR: Peter Bankes

