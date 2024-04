Cuiabá x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em grande momento na temporada, o Atlético enfrenta o Cuiabá neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Pantanal coloca frente a frente times com objetivos diferentes neste início de campeonato.

O Galo tem um dos grandes elencos do país e pensa em brigar por títulos. Por outro lado, o Dourado pretende se manter mais uma temporada na elite nacional. A tabela, aliás, mostra essa realidade. Enquanto os mineiros têm cinco pontos, em sétimo na tabela, os matogrossenses ainda não venceram na competição.

Como chega o Cuiabá

Para a partida contra o Galo, a tendência é a de que o Cuiabá conte novamente com Deyverson. O atacante foi barrado por indisciplina e ficou fora da última partida, mas a situação foi alinhada e ele pode ir para o jogo.

Além do centroavante, o técnico Luiz Fernando Iubel pode contar com o zagueiro Alan Empereur, que se recuperou de uma pancada na cabeça. O lateral-esquerdo Ramon também está à disposição após tratar uma lesão muscular.

Como chega o Atlético

Desde a chegada de Gabriel Milito no Atlético, há pouco mais de um mês, os atacantes Hulk e Paulinho, além do lateral-direito Renzo Saravia, não tiveram descanso. Eles foram os únicos titulares em todas as partidas. O trio deve ficar fora. Vargas e Alisson devem ser os substitutos. Na direita, Mariano herda a vaga.

Outro jogador que deve ser ausência é o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Assim, o treinador fica sem opções para a posição, já que Rubens segue se recuperando de lesão. Uma possibilidade é utilizar Scarpa na esquerda.

CUIABÁ X ATLÉTICO

Brasileirão Série A – 2024 – quarta rodada

Data e horário: 27/4/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Cuiabá: Walter; Marllon, Allyson e Alan Empereur; Matheus Alexandre (Raylan), Lucas Mineiro, Fernando Sobral w Rikelme; Clayson, Deyverson e Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Atlético: Éverson; Mariano, Rodrigo Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Matías Zaracho; Eduardo Vargas (Paulinho) e Cadu (Hulk). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (Fifa-VAR).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cuiabá x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.