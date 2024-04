Estratégia do Flamengo para o clássico inclui mudança na concentração

O Flamengo alterará sua logística visando proporcionar mais conforto e tempo de descanso antes do clássico de domingo (29), contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã. A equipe se hospedará em um hotel localizado no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. O motivo é a maior proximidade do estádio.

Normalmente, o Flamengo utiliza a estrutura do Ninho do Urubu para a concentração pré-jogo. Entretanto, devido à distância de mais de 40 km até o Maracanã e ao horário da partida, a diretoria optou pela hospedagem na Zona Sul. Desse modo, reduz o trajeto para 12 km. Os jogadores jantarão e dormirão no hotel no bairro do Leme.

O time, atualmente vice-líder do Brasileirão com sete pontos, terá quase todos os seus principais jogadores disponíveis para o confronto contra o Botafogo. Everton Cebolinha, em fase final de recuperação de lesão na panturrilha direita, ainda não estará apto para jogar, enquanto Gabigol está suspenso.

Titulares voltam

Os jogadores poupados no jogo contra o Bolívar, como Pedro, Arrascaeta, Erick Pulgar, Varela e Ayrton Lucas, retornam à equipe. Allan, que foi descartado da viagem para La Paz devido a questões relacionadas à altitude, e Léo Pereira, recuperado de uma virose, também estão de volta.

No treino realizado na sexta-feira, o técnico Tite não definiu a escalação titular. Os jogadores que iniciaram o último jogo contra o Bolívar não participaram da atividade.

Desse modo, a provável escalação é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

