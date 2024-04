Neste sábado (27), Benfica e Sporting Braga medem forças pela 31ª rodada do campeonato português. O jogo será realizado no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 14h (de Brasília).

Onde assistir

O confronto terá a transmissão exclusiva do streaming Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Benfica

Na vice-liderança do torneio, o Benfica está com 73 pontos e tem a última cartada para manter a disputa pelo título. Em caso de revés, o Sporting Lisboa, líder do torneio, pode faturar a taça no domingo, diante do Porto.

Sendo assim, os comandados de Roger Schimidt vão com força máxima para fazer a sua parte dentro de casa. Na formação, o Benfica vai com quatro atacantes: Di María, João Mário, Gouveia e Arthur.

Como chega o Sporting Braga

A missão do Sporting Braga no Estádio da Luz é segurar uma vaga em torneio continental para a próxima temporada. No momento, a equipe está na quarta colocação, com 62 pontos, o que dá direito de disputar a Conference League.

Benfica x Sporting Braga

Campeonato Português – 31ª rodada

Data e horário: 27/4/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; Bah, Silva, Otamendi e Carreras; Florentino e Kokçu; Di María, João Mário, Gouveia e Arthur. Técnico: Roger Schmidt

Sporting Braga: Santana; Gomez, Oliveira, Niakaté e Borja; Moutinho e Carvalho; Djalo, Horta, Bruma e Banza. Técnico: Rui Duarte

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

VAR: Hugo Miguel

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Benfica x Sporting Braga: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.