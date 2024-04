Carlos Miguel terá a maior chance de sua carreira neste domingo (28/4). Afinal, o goleiro deve ser o titular do Corinthians no duelo contra o Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso realmente confirme sua escalação, o arqueiro de 2,04m pode mostrar seu potencial e conseguir a vaga que antes era do ídolo do Timão, Cássio. E para isso, o atleta tem ao seu lado um retrospecto muito positivo.

O jogador soma 15 partidas desde a chegada ao Corinthians, ainda em agosto de 2021. São 12 jogos como titular e três delas saindo do banco de reservas, substituindo Cássio diante de Newell’s (2023), Grêmio (2023) e Londrina (2024). Neste período, ele soma 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota para a Ponte Preta, no Campeonato Paulista deste ano.

São apenas cinco gols sofridos por Carlos Miguel com a camisa do Corinthians. Além disso, ele já convive com mensagens pedindo sua titularidade na meta alvinegra. As atuações e os números como reserva imediato de Cássio dão confiança na comissão técnica para colocar o atleta, mesmo com a crise que o clube vive nos últimos dias.

Carlos Miguel está pronto para substituir Cássio?

Contudo, a missão mais dura de Carlos Miguel será substituir um ídolo do Corinthians. Afinal, Cássio vive uma temporada muito abaixo e deu declarações fortes no último jogo, pela Sul-Americana. O próprio camisa 12 admitiu ter cometido falhas contra Juventude e contra o Argentinos Juniors e desabafou sobre sua saúde mental.

O Corinthians não vence há quatro partidas, sendo três derrotas seguidas neste período. Mesmo sendo um momento difícil, Carlos Miguel espera mostrar credenciais para entrar na meta alvinegra e não sair mais.

O post Carlos Miguel aposta em retrospecto para se firmar no gol do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.