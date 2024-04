Rúben Amorim pede desculpas por viagem a Londres

O técnico Rúben Amorim foi o grande tema da semana no Sporting Lisboa e o grande motivo foi a sua ida a Londres para negociar contrato com o West Ham.

Com a semana livre de jogos, o treinador aceitou o convite dos Hammers e acendeu a chama da turbulência nos bastidores dos leões.

O entendimento é que Rubén Amorim errou o ‘timing’ para negociar com uma nova equipe, pois neste domingo (28), o Sporting Lisboa disputa clássico contra o Porto e o duelo pode encaminhar a taça do campeonato português.

Rúben Amorim pediu desculpas

Em meio a todas as especulações dos últimos dias, Rúben Amorim foi a público neste sábado (27), véspera do jogo e tocou no tema de forma direta.

“Vamos tirar o elefante da sala e vou falar disso uma vez: a primeira coisa é dizer que o clube tinha conhecimento da minha viagem, essa é a primeira coisa, porque é importante e muda a situação. Eu quero acabar com essa história que fiz pelas costas de todo mundo. O ponto crucial é que foi um erro. Um erro a minha viagem, o timing foi desajustado”, declarou, antes de completar:

“Portanto foi uma falha minha, com a qual tenho de assumir e viver comigo. Não pareceu tão grave no momento, mas pensando friamente depois é muito claro. Também não é verdade que não dei explicações aos jogadores. Eu conversei com eles e meus auxiliares. Agora é seguir em frente e aproveito o espaço para reforçar as desculpas aos jogadores e, principalmente aos torcedores do Sporting Lisboa pelo meu erro”.

Liverpool

Antes de abrir negociações com o West Ham, Rúben Amorim conversou com o Liverpool, mas não chegou a firmar contrato com os Reds.

