Kane garante mais uma vitória do Bayern de Munique

Harry Kane voltou a fazer a diferença para o Bayern de Munique neste sábado (27/4). Afinal, em duelo pela 31ª rodada do Alemão, foi dele os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o perigoso Eintracht Frankfurt. Com isso, o time bávaro sustenta o segundo lugar da Bundesliga, agora com 69 pontos. Desa forma, abre frente em cima do Sttutgart, o único que ainda pode superá-lo. Mas o líder e campeão antecipado é o Leverkusen, com 80 pontos e que acabou com a hegemonia do Bayern, que corria atrás do 12º caneco seguido.

O Eintracht sustenta o sexto lugar (vaga para a Conference League), com 45 pontos, cinco à frente do Freiburg. Restam mais três rodadas até o fim da competição. Já o Bayern entra ainda mais motivado para o duelo desta terça-feira, contra o Real Madrid, pela semifinal da Champions.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern na frente; mas Eintracht empata ainda no 1º tempo

O Bayern começou muito bem, chegando ao gol logo aos nove minutos, quando Laimer roubou uma bola no meio de campo, passou por três em velocidade entrou na área e tocou para Kane mandar para a rede. Contudo, aos 23, Ekitiké, em grande jogada individual, mandou de fora da área para fazer o golaço que desempatou o jogo para os visitantes Enfim, este foi o placar do primeiro tempo, Mas a justiça seria o Bayern sair em vantagem, já que perdeu ótimas chances na reta final e ainda mandou uma bola no travessão.

Jogo duro. Mas Kane é decisivo

No segundo tempo, o jogo estava complicado para o Bayern quando Robin Koch meteu uma cotovelada fora do lance em Thomas Muller. Pênalti que Harry Kane cobrou para colocar 2 a 1 no placar aos 16 minutos. Daí e até o fim da partida, o times tiveram boas chances de gol. Mas o resultado não foi mais alterado.

Jogos da 31ª rodada do Alemão

Sexta-feira (26/4)

Bochum 3×2 Hoffenheim

Sábado (27/4)

Augsburg 0x3 Werder Bremen

Freiburg 1×2 Wolfsburg

Bayern 2×1 Eintracht

RB Leipzig 4×1 Borussia Dortmund

Leverkusen x Stuttgart – 13h30

Domingo (28/4)

Borussia M’Gladbach x Union Berlin – 10h30

Mainz x Colonia – 12h30

Darmstadt x Heidenheim – 14h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Kane garante mais uma vitória do Bayern de Munique apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.