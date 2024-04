Inglês: Sheffield United perde mais uma e já está rebaixado

O Sheffield United é o primeiro rebaixado da Premier League 2023-24. Neste sábado (27/4), o time foi até o Norte da Inglaterra visitar o Newcastle, pela 35ª rodada da competição. Chegou a sair na frente, gol de Ahmedhodzic logo aos cinco minutos. Mas levou o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, não segurou os Magpies. No fim, viu o rival golear por 5 a 1. Com apenas 16 pontos, o time que subiu nesta temporada, só chega aos 25. Mas o primeiro fora do Z3 (zona de rebaixamento) que é o Nottingham Forest, já tem 26.

O Newcastle fez seus gols com Isak (dois), o brasileiro Bruno Guimarães, Osborn e Callum Wilson. Assim, vai aos 53 pontos, em sétimo lugar e ainda com chance de beliscar uma vaga à alguma Liga Europeia. O Sheffield, por sua vez caminha par ser o time que mais gols levou desde que a Premier League foi fundada. No momento são 97. Apenas o Sunderland, em 1993/94, levou mais: 100. Mas vale dizer que ainda restam três jogos para o lanterninha. E, nos anos 90, o número de jogos eram de 42 e não 38, como atualmente.

Shefield sai na frente, mas leva goleada

No primeiro tempo, o Sheffield começou bem. O gol logo no início, com Ahmedhodzic aparecendo livre após chuveirinho completando para a rede, animou o time visitante, que soube se fechar bem. Isso até os 25 minutos, quando Isak furou o bloqueio, empatando o jogo. Após isso, o time da casa seguir em cima, mas sem sucesso nos arremates.

Contudo, no segundo tempo, Bruno Guimarãe fez o segundo gol, aos nove minutos, e isso abriu a porteira. Isak, aos 16, cobrando pênalti, ampliou. Pouco depos, Osborn, contra, e Callum Wilson construíram a goleada.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (27/4)

West Ham 2×2 Liverpool

Wolverhampton 2×1 Luton Town

Fulham 1×1 Crystal Palace

Newcastle 4×1 Sheffield United

Manchester United 1×1 Burnley

Everton x Brentford – 13h30

Aston Villa x Chelsea – 16h

Domingo (28/4)

Bournemouth x Brigthon – 10h

Tottenham x Arsenal – 10h

Nottingham Foresr x Manchester City – 12h30

