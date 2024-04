Napoli x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

A 34ª rodada do campeonato italiano terá o encontro do Napoli com a Roma, neste domingo (28) no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoles. O jogo será realizado a partir das 13h (de Brasília).

Onde assistir

O duelo terá a transmissão do streaming Star+ a partir das 13h (de Brasília).

Como chega o Napoli

Atual campeão, o Napoli faz uma temporada decepcionante. Os problemas nos bastidores e a falta de inspiração do elenco deixou o time na metade da tabela e sem ambição na reta final de scudetto.

Apesar da frustração no contexto geral, os Gil Azzurri querem uma vitória contra a Roma dentro do seu estádio. No trio de ataque de Francesco Calzona, o centroavante Osimhen é a grande esperança.

Como chega a Roma

Inegavelmente, o time da capital vive um astral bem diferente. Apesar de marcar presença na semifinal da Europa League, a Roma quer fechar o scudetto entre os melhores. A princípio, De Rossi e seus comandados querem uma vaga na Uefa Champions League, pois seria uma forma de fechar a temporada em alta.

Na escalação, a principal ausência é Romelu Lukaku, que está lesionado. De acordo com as prévias, Azmun fica com a vaga. Portanto, a tendência é manter o estilo de jogo que deu certo nas últimas partidas.

Napoli x Roma

Campeonato Italiano – 34ª rodada

Data e horário: 28/4/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan e Rui; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Politano, Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen e Angeliño; Cristante, Bove e Pellegrini; Dybala, El Shaarawy e Azmun. Técnico: De Rossi.

Árbitro: A confirmar

VAR: A confirmar

