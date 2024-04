Antony acaba com jejum. Mas United apenas empata

Após um ano sem fazer um gol sequer em jogos da Premier League, o brasileiro Antony voltou a marcar para o Manchester United nesta competição. Porém o seu tento não foi capaz de evitar o tropeço dos Red Devils, em casa, neste sábado (27/4), pela 35ª rodada da Premier League, Afinal, em pleno Old Trafford, o time ficou apenas no 1 a 1 com o Burnley, último colocado na tabela. Amdouni, de pênalti, no fim da partida, deixou tudo igual.

O United está sem sexto lugar, com 54 pontos, ainda dentro da zona das ligas europeias. Porém, o Newcastle tem 53 e dois jogos a menos. Assim, pode ultrapassá-lo. O Burnley segue em último, mas tem 24 pontos e apenas dois pontos atrás do primeiro fora do Z3, o Nottingham Forest (que ainda joga na rodada).

Para o United, valeu pelo gol de Antony. E só

O jogo do United foi decepcionante. Apesar de sair na frente, mesmo em casa teve menor posse do que o frágil Burnley (47%). Chutou mais, é verdade (27 a 16, sendo 10 no alvo contra 7 do Burnley). Mas não teve eficiência. No primeiro tempo, foi superior, finalizando bastante e perdendo a melhor chance num chute de Bruno Fernandes na trave. Contudo, o Burnley também teve duas oportunidades com Forster. Mas em ambas Onana salvou.

No segundo tempo, o United passou a buscar mais Antony e, aos 29, enfim chegou ao gol. O atacante brasileiro roubou a bola na intemediária de ataque, disparou pela esquerda e bateu com força, belíssimo gol. Era o fim de 48 jogos de jejum em Premier League (desde abril de 2023, em jogo contra o Nottingham, não fazia gol na competição). Festejou muito, com a bola dentro da camisa, indicando que a sua companheira está esperando um filho.

Mas essa vantagem não freou o Burnley, que passou a buscar mais o ataque e teve a chance do empate aos 42. Apos chuveirinho, Casemiro cortou mal, dando a bola no fogo para dentro da pequena área. O goleiro Onana tentou salvar de soco, mas acertou também o suíço Amdouni. Pênalti polêmico. O mesmo Amdouni bateu e deixou tudo igual.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (27/4)

West Ham 2×2 Liverpool

Wolverhampton 2×1 Luton Town

Fulham 1×1 Crystal Palace

Newcastle 5×1 Sheffield United

Manchester United 1×1 Burnley

Everton x Brentford – 13h30

Aston Villa x Chelsea – 16h

Domingo (28/4)

Bournemouth x Brigthon – 10h

Tottenham x Arsenal – 10h

Nottingham Foresr x Manchester City – 12h30

