Cruzeiro x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro encara o Vitória neste domingo (28), às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na décima segunda colocação, a Raposa tenta se recuperar na competição após perder para o Atlético-MG, por 3 a 0 na última partida. Na zona de rebaixamento, o Rubro-Negro baiano também tenta superar o baque contra seu maior rival no último embate. O Leão chegou a abrir 2 a 0 diante do Bahia, mas viu o Tricolor de Aço empatar o confronto. Assim, as duas equipes batalham não só pelos três pontos, mas também para subir na tabela.

Onde assistir

A TV Globo (para MG e BA) e o Premiere transmitem a partida.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Fernando Seabra, do Cruzeiro, terá dois desfalques importantes para o confronto contra o Vitória. Afinal, os atacantes Rafael Bilu e Juan Dinenno estão fora da partida, pois seguem no departamento médico do clube. Assim, Rafa Silva deve seguir fazendo dupla com Arthur Gomes no setor ofensivo. Além disso, Neris e Zé Ivaldo brigam por uma vaga ao lado de João Marcelo na zaga. Por fim, existe a grande expectativa que Gabriel Grando faça sua estreia na meta cruzeirense.

Como chega o Vitória

Por sua vez, o técnico Léo Condé enfrenta desfalques significativos. Afinal Iury Castilho e Felipe Vieira se machucaram no treino da última terça-feira e estão fora. Além disso, Camutanga teve um trauma no joelho, e Dudu sofreu uma entorse. Ambos estão na fase de transição física, mas não estarão disponíveis para enfrentar o Cruzeiro. Por fim, Everaldo sofreu uma lesão mais grave, de grau três, na região anterior da coxa. A previsão é que ele possa retornar ao grupo em cerca de três a quatro semanas.

CRUZEIRO X VITÓRIA

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson (Gabriel Grando); William, Neris (Zé Ivaldo), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Rodrigo Andrade, Willian Oliveira e Leo Naldo; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Fábio Augusto Sá (SE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ) e Nailton de Sousa Oliveira (CE)

VAR: José Claudio da Rocha Filho (Fifa-SP).

