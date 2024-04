Juventus e Milan ficam no empate sem gols, em Turim

Juventus e Milan ficaram no empate sem gols neste sábado (27), no Allianz Stadium, pela 34° rodada do Campeonato Italiano em um embate que o sistema defensivo de ambos os clubes prevaleceram. O time de Turim até foi melhor durante a partida, mas encontrou muitas dificuldades em furar a defesa adversária e parou em grande partida do goleiro Sportiello. Por outro lado, os Rossoneros apostaram bastante em Rafael Leão, mas o atacante não conseguiu levar a melhor diante dos brasileiros Danilo e Bremer, que formaram a zaga da equipe alvinegra.

Com o resultado, o Milan se manteve na segunda colocação com 70 pontos. Já a Juventus chegou aos 65 pontos na tabela e segue na terceira posição. Assim, as duas equipes prometem brigar até o final da competição pela vice-liderança.

Primeiro tempo fraco entre Juventus e Milan

Pela posição das duas equipes na tabela, se esperava mais no primeiro tempo. A Juventus começou melhor o jogo e até tentou impor uma pressão, mas não conseguia furar a defesa adversária. A equipe de Turim assustava em chutes de fora da área com Cambiasso e Gatti. Por outro lado, o Milan tentava chegar ao ataque sempre com Rafael Leão. Em uma das jogadas, o camisa 10 cruzou na cabeça de Giroud, mas o francês mandou por cima da meta de Szczesny. No último lance da primeira etapa, Vlahovic cobrou uma falta muito perigosa e obrigou Sportiello a fazer uma grande defesa. Contudo, nada que fizesse tirar o zero do placar.

Segundo tempo ganha emoção, mas o gol não sai

Já a etapa final teve mais emoção. Logo aos cinco minutos, a Juventus quase abriu o placar com Kostic que soltou uma bomba e fez Sportiello fazer uma grande defesa. No rebote, o brasileiro Danilo chegou fuzilando e o goleiro italiano fez mais uma intervenção milagrosa. O Milan respondeu em finalização de fora da área de Loftus-Cheek, que passou tirando tinta da trave de Szczesny. As equipes começaram a se soltar mais em campo, mas os sistema defensivo dos dois clubes estavam praticamente perfeitos. No final do jogo, o lance mais impressionante do jogo. Em bola cruzada, Sportiello soltou a bola na pequena área do Milan. Rabiot conseguiu dar um leve toque na bola, que só não morreu dentro das redes porque Thiaw tirou em cima da linha. Realmente não era jogo para gols no clássico italiano.

CAMPEONATO ITALIANO – RODADA 34

Sexta-feira (26)

Frosinone 3×0 Salernitana

Sábado (27)

Lecce 1×1 Monza

Juventus 0x0 Milan

Lazio x Verona – 15h45

Domingo (28)

Inter de Milão x Torino – 7h30

Bologna x Udinese – 10h

Atalanta x Empoli – 13h

Napoli x Roma – 13h

Fiorentina x Sassuolo – 15h45

Segunda-feira (29)

Genoa x Cagliari – 14h45

