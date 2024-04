Campeão Leverkusen marca no último lance do jogo e segue invicto no Alemão

Em jogo com o segundo tempo elétrico, quando saíram todos os gols e rolaram muitas outras chances, o Bayer Leverkusen, campeão alemão por antecipação, mais uma vez evitou a derrota nos acréscimos. Em casa, na Bay Arena, neste sábado (27/4), viu o Stuttgart fazer 2 a 0. O jogo foi pela primeira rodada e os visitantes abriram vanatgem com gols de Führich e Undav. Mas o Leverkusen diminuiu com Adli e, aos 51, no último lance do jogo, Andrich garantiu o 2 a 2.

O Leverkusen, assim, segue com a chance de ser o primeiro time a terminar a Bundesliga invicto. Aliás, o time não perdeu em toda a temporada (incluindo Copa da Alemanha e Liga Europa). O campeão segue muita vantagem sobre o segundo colocado Bayern (81 a 69). Para o Stuttgart, o resultado o afasta do Bayern, na briga pelo vice-campeonato. Afinal, o time foi aos 64 pontos, cinco atrás dos Bávaros.

O tecnico Xabi Alonso começou com vários titulares no banco, poupando-os para o duelo com a Roma, pela semifinal da Liga Europa. O jogo de ida será na quinta-feira, em Leverkusen.

Leverkusen e Stuttgart em 1º tempo de estudos

O técnico Xabi Alonso deixou vários titulares no banco, como Hincapiué, Wirtz e Boniface. Sem força máxima, viu o Stuttgart equilibrar o jogo e ter maior posse de bola nos 45 minutos iniciais. Ambos os times tiveram chances. Mas o jogo, muito preso no meio de campo, não saiu do 0 a 0 até o intervalo.

Que segundo tempo louco!

Se as emoções não foram muitas no primeiro tempo, tudo mudou na etapa final. O jogo pegou fogo. Aos dois minutos, o zagueiro Anton deu uma passe à Gerson Canhotinha, da sua intermediária até o ataque, encontrando Leweling. Este entrou na área pela direita e chutou com força para defesa parcial de Hradecky. Mas a bola foi na trave e sobrou para a conclusão de Führich, abrindo o placar para o Stuttgart. Durante dez minutos, o Leverkusen teve um branco em campo. Neste ínterim, viu Undav ampliar aos 11 em falha de posicionamento generalizado da defesa e quase levar um terceiro gol com Leweling.

Mas o novo campeão alemão conseguiu voltar ao jogo aos 16, quando Hincapié (já em campo) foi ao ataque pela esquerda e rolou para Grimaldo. Este viu Adli bem colocado. O meia/atacante chutou da entrada da área uma bola rasteira no canto esquerdo do goleiro Nubel. 2 a 1. Logo em seguida Nubel evitou o empate com duas defesas incriveis, primeiro em chute de Adli e, no rebote, uma bomba à queima-roupa de Hoffman.

Cavalaria dos campeões entram em campo

Depois dos 25 minutos, loucura total, com Leverkusen e Stuttgart criando chances claríssimas, uma atrás da outra, deixando o resultado totalmente em aberto. Wirtz (craque do campeonato) e o artilheiro Boniface entraram. Com a cavalaria em campo, aos 31, Odilon chegou a fazer o gol que seria o de empate. Mas Tapsoba estava impedido no lance e o VAR anulou. Mas tome chances para os dois times até o fim.

Empate inacreditável

O jogo estava com 51 minutos. Mas como já ocorreu várias vezes na temporada. Nos acréscimos o Leverkusen arrancou o empate. Wirtz cobrou falta pela esquerda em chuveirinho para a área. A zaga rebateu e Robert Andrich ficou com a sobra, ainda na área. Chutou de primeira. A bola ainda bateu na defesa antes de entrar. Simplesmente inacreditável, pois no último lance do jogo o Leverkusen sustenta a sua invencibilidade histórica entre clubes alemães. Enfim, mostra que não é campeão por antecipação por acaso.

