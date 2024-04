Mais dois times confirmam presença no Mundial de Clubes de 2025

O Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025 ganhou mais dois representantes do futebol africano: Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Espérance, da Tunísia. Os dois clubes carimbaram seu passaporte para a competição nesta sexta-feira (26/4) através da Champions da África.

Os times se enfrentaram pela semifinal e o Espérance, fora de casa, venceu por 1 a 0, avançamdo para a decisão e garantindo a vaga. Contudo, o time sul-africano acabou beneficiado pelo resultado da outra semifinal. O Al Ahlky, do Egito, bateui o Mazembe por 3 a 0 e avançou à final. Como o time egípcio já tinha vaga fgarantida no Mundial, ela passou para o semifinalista mais bem ernaqueado, no caso o Mamelodi Sundowns.

Agora, o continente africano conta com quatro times garantidos no Mundial de Clubes da FIFA: Mamelodi Sundowns-AFS, Espérance-TUN, Al Ahly-EGI e Wydad Casablanca-MAR.

Quando acontece o Super Mundial de Clubes da FIFA?

A competição será nos Estados Unidos entre 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Confira abaixo os times garantidos no Mundial de Clubes:

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

PSG (França)

Inter de Milão (Itália)

Juventus (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

RB Salzburg (Áustria)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Reds (Japão)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

León (México)

Auckland City (Nova Zelândia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

