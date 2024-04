Bahia x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Os embalos de sábado a noite do Brasileirão-2024 será, neste 27/4, na Arena Fonte Nova, com Bahia x Grêmio. Este jogo começa às 21h (de Brasília) e vale pela quarta rodada da competição. O Grêmio tem seis pontos e, se vencer, assume provisóriamente na liderança. Mas o Bahia tem quatro pontos e espera vencer para superar os gremistas na tabela e se aproximar do G4. Este duelo de Tricolores é de primeira e a Voz do Esporte preparou uma cobertura à altura. Ela começa às 19h30 (de Brasília) com um esquenta com todas as informações das equipes. O comando e a narração é de Aldo Luís.