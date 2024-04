Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (28), às 18h30, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E as duas equipes chegam embaladas pelo que fizeram no meio de semana, pela Sul-Americana. O Leão não tomou conhecimento e goleou o Boca Juniors, em casa, por 4 a 2, enquanto o Massa Bruta vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Sportivo Luqueño, em Bragança Paulista. Além disso, o time do interior de São Paulo é o líder da competição com sete pontos, enquanto os cearenses estão na oitava posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda pode mandar a campo um time alternativo. O motivo seria a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil, já na próxima semana. A equipe deve ser muito parecida com a que venceu o Altos, do Piauí, pela Copa do Nordeste, recentemente. Contudo, o técnico argentino não vai contar com Calebe, com edema muscular na coxa esquerda; Dudu, com desconforto na coxa direita; e Kuscevic, que teve um estiramento na coxa esquerda. Além disso, o desgaste no duelo contra o Boca Juniors pode fazer que os atletas mais desgastados nem aparecem na lista de relacionados.

Como chega o RB Bragantino

Por sua vez, o Massa Bruta também descanse alguns jogadores neste duelo contra o Fortaleza. O volante Raul, que sentiu durante a partida contra o Luqueño, é dúvida. Poupado nesta quarta-feira, Eduardo Sasha pode voltar à titularidade. Além disso, outro que pode receber oportunidade é o meia Lincoln, que retornou de lesão. Por fim, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Helinho ainda se recuperam e serão ausências. O RB Bragantino chega com moral já que é o líder da competição, mas segundo o técnico Pedro Caixinha, a equipe pode jogar melhor.

FORTALEZA X RB BRAGANTINO

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/04/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Yago Pikachu, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Hércules e Pedro Augusto; Machuca e Lucero.Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Candido e Capixaba; Jadson, Eric Ramires, Gustavinho (Bruninho); Nacho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fortaleza x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.