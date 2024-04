Atlético de Madrid vence Bilbao em partida marcada por racismo

Em partida infelizmente marcada por ium ato de racismo, o Atlético de Madrid derrotou em casa o Athletic Bilbao por 3 a 1, neste sábado (27/4), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe da capital contou com gols de De Paul, Ángel Correa e Simon (fora), enquanto Nico Willians descontou.

A partida foi paralisada aos 36 do primeiro tempo, quando o Nico Willians ouviu insultos racistas antes de bater um escanteio. Ele e seu irmão, Iñaki, aliás, também percebeu as ofensas. Os dois logo acionaram a arbitragem, que acionou o protocolo da competição para este tipo de situação.

Este, por sua vez, diz que a organização da partida tem que usar o sistema de som do estádio para informar que o embate só voltaria quando os insultos parassem. O confronto voltou poucos minutos depois, com aprovação dos jogadores do Bilbao. Willians, inclusive, empatou a partida aos 45 minutos do primeiro tempo e comemorou correndo até a área onde ouviu os insultos. Na comemoração, o atacante, inclusive, fez questão de demonstrar o orgulho por ser um homem negro.

No entanto, o Atlético de Madrid marcou duas vezes no segundo tempo e saiu com a vitória. Os colchoneros estão com 64 pontos, na quarta colocação, atrás de Real Madrid (84), Girona (71) e Barcelona (70). Do quarteto, apenas o Barça ainda não jogou na rodada. O Bilbao, por sua vez, aparece em quinto lugar, com 58.

Nas redes sociais, a La Liga soltou uma nota condenando as ofensas: “No esporte não há lugar para atos racistas ou de ódio. La Liga condena firmemente qualquer gesto de racismo e seguirá trabalhando até erradicar esses comportamento intoleráveis do nosso esporte”.

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (26/4)

Real Sociedad 0x1 Real Madrid

Sábado (27/4)

Las Palmas 0 x 2 Girona

Almería 1 x 3 Getafe

Alavés 3 x 0 Celta de Vigo

Atlético de Madrid 3 x 1 Athletic Bilbao

Domingo (28/4)

Cádiz x Mallorca – 9h

Granada x Osasuna – 11h15

Villarreal x Rayo Vallecano – 13h30

Betis x Sevilla – 16h

Segunda-feira (29/4)

Barcelona x Valencia – 16h

