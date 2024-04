Corinthians x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

O domingo (27/4) é de Corinthians x Fluminense tanto no Brasileirão masculino quanto no Brasileirão feminino. Mas, no caso dos homens, os times se enfrentam às 16h (de Brasília) na Neo Química. Já o duelo entre as mulheres será às 11h no Parque São Jorge. O favoritismo é das Brabas do Timão. Afinal, as tetracampeãs estão invictas com 5 vitórias e 1 empate. Assim, lideram a competição com 16 pontos. Por outro lado, o Fluminense tenta se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, entrou na rodada em 12º, com cinco pontos (primeiro fora do Z4).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Corinthians

O técnico Lucas Piccinato deve manter o esquema tático do empate com a Ferroviária na rodada passada (0 a 0). Provavelmente repetirá o time que começou a partida, com a veterana Tamires jogando um pouco mais à frente. Isso ocorreu também no 3 a 1 contra o Santos, quando a lateral-esquerda, jogando praticamente como atacante, fez dois gols. Mas há um mistério: Ju Ferreira e Duda Sampaio disputam um lugar no meio de campo.

Como está o Fluminense

O Fluminense, que subiu à elite nesta temporada, não vence desde a primeira rodada (3 a 0 no Atlétic0-MG). Vem de empate sem gol diante do Botafogo, quando fez bom jogo, foi superior e teve a vitória nas mãos, perdendo um pênalti com Sorriso. Como o time mostra evolução, a esperança é de um bom resultado, mesmo enfrentando a grande favorita ao título e fora de casa. O técnico Hoffman Tulio não confirmou o time, mas deve escalar a base da última partida. Uma das titulares, Bruna Cotrim, disse ao site oficial do Flu o que o torcedor pode esperar.

“Vai ser um jogo bem difícil. Sabemos que o Corinthians é um adversário muito forte. Mas estamos fazendo bons treinos. Assim, vamos entrar fortes também. Temos confiança que faremos boa partida”.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

7ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 28/4/2024, 11h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Kemelli; Isabela, Erika, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira (Duda Sampaio), Vitória Yaya e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Jheniffer. Técnico: Lucas Piccinato

FLUMINENSE: Amanda; Sorriso, Bruna Cotrim, Gislaine e Karina; Claudinha. Pini, Kamilla e Naiana; Lurdinha e Mileninha. Técnico: Hoffmann Túlio

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Auxiliares: Leandra Aires e Patrica Carla e Oliveira

