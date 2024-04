Uma bomba explodiu neste sábado (27), no Barro Preto, em Belo Horizonte. Segundo o portal “No Ataque”, Ronaldo Nazário vai passar a SAF do Cruzeiro às mãos de Pedro Lourenço, dono da rede varejista Supermercados BH. A publicação indica que a troca será oficializada nesta segunda-feira (29). O jornalista Samuel Venâncio acrescenta que os dois têm conversas avançadas para negociar as ações e fechar o acordo.

Procurado pela reportagem do Jogada10, o clube, porém, não se posicionou de forma oficial a respeito da troca de comando.

Lourenço assumirá o futebol da Raposa de forma gradual. Afinal, há uma cláusula na qual limita algumas ações do mandatário.

De acordo com o item 10 da compra do Cruzeiro, assinada em abril de 2022, Ronaldo não pode vender o controle da SAF a um terceiro até completar 60 meses ou chegar aos R$ 350 milhões de investimento adicionais. Lourenço, portanto, será, em um primeiro momento, sócio minoritário até atingir o controle total do futebol celeste.

Dono de 90% da SAF da Raposa, Ronaldo está insatisfeito com a posição de cabeça do futebol do clube. Nos últimos meses, viveu uma relação conturbada com a torcida e teve sua imagem queimada em protestos realizados pela China Azul.

Com o Fenômeno, o Cruzeiro conquistou o título da Série B de 2022, mas perdeu duas decisões do Mineiro para o Atlético. Além disso, neste ano, caiu na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Sousa, da Paraíba.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post SAF do Cruzeiro terá novo dono, afirma portal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.