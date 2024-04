Porto tem novo presidente após 42 anos

Após 42 anos, o Porto, enfim, tem um novo presidente, de acordo com a imprensa portuguesa. Neste sábado (27), no Estádio do Dragão, o ex-treinador André Villas-Boas sepultou mais de quatro décadas da era Pinto da Costa, superando, nas eleições do clube, o atual mandatário.

Assim que o resultado saiu, a atual direção reconheceu a derrota.

“Os sócios mandam no clube, assim, o desejaram. Há que preparar a transição e felicitar André Villas-Boas. Não é um momento feliz. O senhor Pinto da Costa tem um amor profundo pelo Porto”, disse o ex-goleiro Vítor Baía, ex-presidente da atual gestão.

Villas-Boas tem 46 anos. Opositor a Pinto da Costa, é um nome para oxigenar a política do Porto. Ele foi técnico do time português de 2010 a 2011. No Dragão, conquistou um Português, uma Liga Europa e uma Taça de Portugal. Após o trabalho no clube, teve passagens por Chelsea, Tottenham, Zenit, Shangai SIPG e Olympique de Marselha.

Agora, Villas-Boas comandará o Porto no quadriénio 2024-2028. Segundo a imprensa lusitana, ele, aliás, registou uma cotação superior a 60% em algumas das mesas eleitorais.

