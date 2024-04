Ramón e Emiliano dizem que foram demitidos do Vasco pelo Twitter: ‘Faltou respeito’

“Agradeço a todos os vascaínos. Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa. Falei com os jogadores, tenho que agradecer porque me deram um carinho enorme. Seguramente, em algum momento nos encontraremos. Somente tenho que agradecer o carinho que recebemos no Brasil”, finalizou.

Ramón Díaz comandou o Vasco em 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 50%. Ele chegou ao Cruz-Maltino em julho de 2023 com a missão de livrar o clube do rebaixamento e conseguiu. Neste ano, porém, o desempenho não foi bom. No Campeonato Carioca, aliás, o Gigante da Colina acabou eliminado para o Nova Iguaçu nas semifinais.

