Corinthians x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (28/4), às 16h (de Brasília) pela quarta rodada do Brasileirão-2024. O Tricolor, com quatro pontos, está no grupo de times que abrem a metade de baixo da tabela. Mas o Corinthians está ainda pior. Tem um ponto e está na zona de rebaixamento. Ou seja: precisam reagir. Ou vão ficar muito atrás. Para este clássico entre gigantes que andam deixando a desejar, não deixe de acompanhar a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 14h30, com um esquenta com todas as infirmações sobre as equipes. E assim que a bola rolar, Marcus Cassino narra o clássico.