Fabrício Bruno diz que faltou objetividade ao Flamengo

O zagueiro Fabrício Bruno deixou o campo de jogo descontente com o desempenho ofensivo do Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, neste domingo (28), no Maracanã. O jogo valeu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou uma série de 12 jogos invictos do Rubro-Negro em clássicos estaduais.

“Faltou concluir mais as jogadas. Optamos por entrar tocando na área em vez de chutar. Ser mais objetivo”, reclamou.

Fabrício afirma que sofreu falta em lance capital

O jogador teve participação direta na origem do lance do segundo gol do Botafogo. Em disputa com Marlon, Fabrício caiu e reclamou de falta. Entretanto, o árbitro Raphael Clkaus optou por dar sequência ao lance.

“Foi falta em mim na jogada do segundo gol deles. Ele é mais baixo do que eu e a trombada foi na minha costela. Por isso caí. Mas o árbitro não deu, a responsabilidade é minha”, concluiu.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (1), diante do Amazonas, pela Copa do Brasil. No Brasileiro, por fim, vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino pela quinta rodada, sábado (4).

