Mbappé aumenta galeria de títulos no PSG; veja a lista

Neste domingo (28), o PSG de Mbappé e Cia sagrou-se campeão da Ligue 1 pela 12ª vez na história. O Monaco, seu principal concorrente, perdeu do Lyon e não pode mais alcançar o clube de Paris na classificação.

A taça poderia ter vindo um dia antes, pois no sábado (27), o PSG recebeu o Le Havre dentro do Parc des Princes, mas ficou na igualdade por 3 a 3 e frustrou o seu torcedor.

Agora, com a situação mais tranquila na Ligue 1, o Paris terá uma reta final de temporada focada apenas na Uefa Champions League, torneio que está na semifinal e mede forças contra o Borussia Dortmund.

Mbappé

Considerado a grande estrela do elenco gerido por Luis Enrique, Mbappé pode ter conquistado a sua última taça pelo PSG neste fim de semana. O contrato junto ao clube vai até o fim da temporada e, até o momento, não houve acerto entre as duas partes para aumentar o vínculo.

De acordo com a imprensa local, Mbappé já tem um pré-contrato com o Real Madrid e irá se apresentar ao novo clube após a disputa da Eurocopa. Sendo assim, ele teria nas próximas semanas as últimas exibições pelo clube parisiense.

Enquanto não embarca rumo a Madri, o atacante vai tentar aumentar seus números pelo Paris e, quem sabe, faturar mais uma taça para aumentar a galeria de títulos.

Contratado junto ao Monaco na temporada 2017, Mbappé não cansa de vencer no clube da Cidade Luz. Desde a sua chegada, ele venceu 14 vezes. Em território nacional, ele venceu tudo que tinha para disputar. Só falta a Champions League.

Veja os títulos de Mbappé no PSG:

Ligue 1: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Copa da França: 2017/18, 2019/20, 2020/21

Copa da Liga da França: 2017/18, 2019/20

Supercopa da França: 2018/19, 2019/20, 2020/21

