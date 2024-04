O domingo (28) foi especial para o Arsenal, mas principalmente para o técnico Mikel Arteta, que alcançou a marca de 100 vitórias como técnico na Premier League pelos Gunners.

Em Londres, o Arsenal derrotou o Tottenham fora de casa por 3 a 2 e manteve vivo o sonho de conquistar o título. A equipe está na liderança do torneio e tem mais três jogos pela frente.

Apesar do momento positivo, os Gunners não dependem das próprias forças. O Manchester City está com um jogo a menos e, caso ele vença o compromisso diante do Chelsea, ele ultrapassa os comandados de Mikel Arteta.

Após o confronto, o treinador abriu o sorriso na conversa com a imprensa e parabenizou seus atletas por ajudarem a alcançar uma marca tão importante.

“Obrigado a todos no clube por me apoiarem e à equipe por contribuir para isso. É um bom dia para comemorar”, destacou.

Carreira

Vale citar, que o Arsenal é o primeiro time na carreira de técnico de Mikel Arteta. Anteriormente, ele trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City.

Recentemente, um boato na imprensa inglesa ganhou força e, de forma surpreendente, foi informado que o treinador estava de saída do clube. A fim de acabar com as especulações, o espanhol desmentiu a fake News e disse que iria continuar.

O contrato de Mikel Arteta com o clube de Londres vai até junho de 2025. Com o intuito de prolongar o acordo, a diretoria quer renovar o acordo em breve.

Números de Mikel Arteta na Premier League

Desde a sua chegada em 2019, o espanhol trabalhou em 168 jogos, com direito a 100 triunfos, 27 empates e 41 derrotas. O ataque marcou 320 gols e a defesa sofreu 177 gols. A média de pontos por jogo é de 1.95.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mikel Arteta alcança marca história pelo Arsenal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.